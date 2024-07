Tak przyspieszysz wyjazd do sanatorium. Termin nawet za kilka dni! Niewiele osób o tym wie!

Wyjazd do sanatorium - co zrobić, gdy termin jest odległy

Pobyt w sanatorium często jest bardzo ważnym elementem rehabilitacji i poprawienia stanu zdrowia pacjenta. Jednakże, nie zawsze terminy, które oferuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia, są zadowalające. Czas oczekiwania może być bardzo długi i wywoływać frustracje u pacjentów. Mimo wszystko są na to sposoby!

Co zrobić gdy termin wyjazdu do sanatorium jest zbyt odległy?

Przyspieszony wyjazd do sanatorium na NFZ?

Podstawowym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku o wyjazd do sanatorium w określonym czasie. Terminy są oczywiście różne, w zależności od sezonu, w którym chcemy otrzymać pobyt w uzdrowisku. Im dalej od sezonu letniego i wakacyjnego, tym kolejka krótsza. Jeśli chcesz pojechać latem, jedną z najważniejszych porad jest to, aby składać wniosek o pobyt z dużym wyprzedzeniem, kilka miesięcy wcześniej.

Ból krzyża? Jest na to prosta i darmowa metoda. Naukowcy potwierdzają jej skuteczność

Trzeba dobrze uzasadnić

Drugim i bardzo ważnym krokiem jest zdobycie niepodważalnego uzasadnienia medycznego, które wskazywałoby na konieczność otrzymania szybkiego terminu pobytu w sanatorium. Wiele zależy tutaj od lekarza prowadzącego pacjenta, który może wnioskować o przyspieszenie terminu wyjazdu do uzdrowiska. Oczywiście, o ile stan zdrowia pacjenta tego wymaga. Należy potwierdzić to dokumentacją medyczną, dołączając ją do wniosku. Dokumenty takie powinny wskazywać na konieczność pilnej rehabilitacji.