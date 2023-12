Tak szalały "Dzikie morsy z Zalesia". Uczciły mikołajki nie tylko kąpielą w jeziorze

"Dzikie morsy z Zalesia" to jedna z wielu grup skupiających morsujące osoby z Torunia i okolicy. Regularnie spotykają się na zimnych kąpielach w jeziorze. W ich przypadku - w jeziorze Chełmżyńskim.

Dzikie morsy w Zalesiu: kąpiele w niedziele oraz w mikołajki

Na spotkanie "Dzikie morsy z Zalesia" umówiło się w mikołajkowe popołudnie. Gdy około godziny 16.30 wchodzili do wody, było już ciemno. Temperatura powietrza wynosiła minus 1 stopień. Wody - ledwie trzy kreski więcej. Trudno było wejść do jeziora z brzegu. Tu było skute lodem. Pozostało więc wejście do wody z pomostu.

Ostatecznie na mikołajkową kąpiel, po rozgrzewce, zdecydowało się dziesięć osób z grupy: dwie Anie, Basia, Danka, Bożena, dwóch Andrzejów, Janek, "Szeryf" i św. Mikołaj. Tym ostatnim był Krzysztof Stróżyński. To mors z 15-letnim stażem. Do roli św. Mikołaja upoważnia go naturalna, siwa broda.

- Kąpiel w zimowych warunkach naprawdę jest bardzo przyjemna. A różnica temperatury wody i powietrza? Obecnie jest przecież mniejsza niż latem, podczas ponad trzydziestostopniowych upałów - mówi Krzysztof Stróżyński.