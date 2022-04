Tak trójka niesłyszących zapaśników z Ukrainy trenuje w Toruniu przed olimpiadą! Będą walczyć o medale [zdjęcia]

Igrzyska olimpijskie dla niesłyszących zaczęły być rozgrywane w 1924 roku. Zawody odbywają się od tego czasu nieprzerwanie, co cztery lata, rok po tradycyjnych igrzyskach. Kolejne Deaflymics [igrzyska niesłyszących – ang.] rozpoczną się 1 maja w Caxias do Sul w Brazylii. Na igrzyskach wystąpi trójka zapaśników z Ukrainy, która po wybuchu wojny zaczęła przygotowywać się do zawodów w Toruniu.