Tak wygląda codzienny trening polskich sportowców! Te ćwiczenia w domu wykonasz samodzielnie. Zobacz koniecznie!

Zachęta do ćwiczeń

Znakomici sportowcy włączyli się do akcji zachęcającej, aby zadbać o swoją aktywność fizyczną. Gwiazdy polskiego sportu chciały zachęcić m.in. uczniów do tego, aby nie spędzali całych dni przed ekranami komputerów i smartfonów. Wezwanie to jednak spokojnie można przenieść na dorosłych, którzy w dobie pandemii i kwarantanny zniechęcili się do aktywności fizycznej. Najwybitniejsi sportowcy w Polsce pokazali jednak, że sportowe zadania są znakomitym źródłem dobrego nastroju.