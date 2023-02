Tak wygląda teraz Reni Jusis! Pamiętasz jej hit "Zakręcona"? Reni Jusis weźmie udział w nowej edycji "Azja Express"

- Dawno żaden sport nie dał mi tyle frajdy co tenis. Kiedy jestem na korcie, czuję się (jakby to powiedzieć) jak labrador biegający za małą zieloną piłeczką, któremu nie potrzeba nic więcej do szczęścia. Chyba wreszcie znalazłam swój sposób na relaks i medytację, do których często nie miałam cierpliwości. W każdym razie serdecznie Wam tę przygodę polecam - napisała na swoim Instagramie.