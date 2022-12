Tak żyje na co dzień Mamed Khalidov. Gwiazda KSW kocha koty i łowienie ryb [prywatne zdjęcia] 14.12.2022 LN

Już w najbliższą sobotę, 17 grudnia, odbędzie się walka, która elektryzuje fanów sportów walki. Podczas gali KSW 77 do oktagonu wejdą Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski. 42-letni Mamed, legenda MMA, najlepsze lata zdaje się mieć za sobą, ale wciąż nie zamierza rozstawać się z klatką. Na co dzień Khalidov jest wielkim fanem kotów, ponadto lubi wybrać się na ryby.

