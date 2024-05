Taka będzie emerytura po 20 latach pracy. Na ile możesz liczyć? Mamy wyliczenia

Co ZUS uwzględnia przy obliczaniu emerytury?

Na wysokość emerytury w znacznej mierze wpływa to, ile zarabialiśmy w trakcie pracy. Wynika to z prostego faktu: im więcej zarabiamy, tym wyższe są nasze składki do ZUS. Wtedy też wyższa kwota podlega waloryzacji na koncie emerytalnym.