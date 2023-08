Taka będzie emerytura w lipcu 2023. Taką kwotę emeryci dostaną po waloryzacji na rękę

Gwarantowana podwyżka emerytur

Lipcowe emerytury 2023

Minimalna emerytura w 2023 roku

Obecnie stawka brutto minimalnej emerytury to 1588,44 zł, co netto daje 1445 zł. W wyniku waloryzacji wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna, a także renta rodzinna. Osoby otrzymujące minimalną rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca mogą otrzymać co najmniej 1191,33 zł brutto. Z kolei świadczenia przedemerytalne wynoszą 1600,70 zł brutto.