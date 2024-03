Taka będzie trzynasta emerytura w 2024 roku. Mamy aktualne wyliczenia kwot w tabeli

Kwietniowa wypłata emerytur: trzynasta emerytura 2024

Wraz z nadejściem kwietnia seniorzy otrzymają więcej niż zwykle - trzynastą emeryturę. Jest to dodatkowe świadczenie, które zostanie wypłacone automatycznie wszystkim emerytom i rencistom, którzy będą mieli prawo do pobierania takiego świadczenia na dzień 31 marca 2024 roku. Nie ma potrzeby składania żadnych dodatkowych wniosków - świadczenie trafi do uprawnionych bez konieczności interwencji ze strony zainteresowanych.