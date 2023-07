Taka będzie twoja emerytura w przyszłości. ZUS przeliczył stan kont i możesz sprawdzić hipotetyczne świadczenie. Oto, jak to zrobisz!

ZUS zaktualizował informacje o emeryturach

— Tak jak we wcześniejszych latach, nie wysyłaliśmy jej do ubezpieczonych w formie papierowej, lecz udostępniliśmy w wersji elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych – cytuje słowa rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dziennik fakt.

Waloryzacja konta ZUS

W praktyce oznacza to, że proces waloryzacji stanu konta w ZUS przypadał na czerwiec. Dotyczyło to nie tylko kont, ale i subkont. Działanie waloryzacyjne ma na celu skompensowanie inflacji oraz innych procesów gospodarczych, które miały miejsce w roku ubiegłym. To na podstawie zwaloryzowanych informacji o składach otrzymuje się podstawę służącą do obliczenia wysokości emerytury, gdy już osiągniemy odpowiedni wiek emerytalny. Jak podaje Fakt, po czerwcowej waloryzacji stan kont oraz subkont łącznie zwiększył się aż o 450 mld złotych.