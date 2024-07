Taka będzie waloryzacja emerytur w 2025 roku! Jest decyzja rządu. Mamy wyliczenia kwot [TABELA]

Prognozy waloryzacji emerytur na 2025 rok - co się zmienia?

Wiosenna prognozy waloryzacji

Wiosenne prognozy wskazywały, że w 2025 roku świadczenia wzrosną o 7,5 procent, co byłoby najniższym od 2021 roku wzrostem kwot emerytur. Aktualna sytuacja w gospodarce, zwłaszcza spadająca inflacja, bezpośrednio wpływa na waloryzację emerytur. W czasie czerwcowego posiedzenia Rady Ministrów, pokazano nowe prognozy. Według tych zapowiedzi, waloryzacja emerytur w 2025 roku nie wyniesie mniej niż 106,78 proc. Oznacza to wzrost emerytur o co najmniej 6,78 proc. Wcześniejsza prognoza wzrostu o 7,5 procent może być już nieaktualna.