Taka przysługuje Ci emerytura brutto i netto. Sprawdź nowy kalkulator emerytur i oblicz ile dostaniesz wypłaty od ZUS w 2023 roku!

Emerytura i wiek emerytalny w 2023

Zasady ustalania wysokości emerytury na podstawie waloryzacji

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg poinformowała, że od 1 marca 2023 roku najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł brutto, co przekłada się na 1445 zł netto. To oznacza, że świadczenia wzrosły o 14,8 procent. Niektórzy otrzymali podwyżki kwotowe, inni procentowe. Całkowity wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wyniósł 14,8 procent, przy minimalnej podwyżce wynoszącej 250 zł.