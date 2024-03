Takie kwoty zarobisz w Toruniu i okolicy. Sprawdź, które firmy i instytucje szukają pracowników i ile płacą

Praca w Toruniu i okolicy

Początek roku to także dobry czas na zmianę pracy. Ofert dla Torunia i okolic nie brakuje. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce wciąż bezrobocie utrzymuje się na dość niskim poziomie. Na jakie zarobki można liczyć? Wynagrodzenie uzależnione jest od zapotrzebowania na danego fachowca. Oczywiście niektórzy proponują najniższą krajową. Wielu jednak pracodawców sięga głębiej do kieszeni i oferuje lepsze zarobki. Jakie? sprawdź TUTAJ

Emeryci, którzy otrzymują co miesiąc mniej niż 2,5 tysiąca złotych brutto otrzymają zwrot naliczonego podatku PIT od 13. i 14. emerytury. To dobra wiadomość. Urząd skarbowy pieniądze wypłaci w lutym…

Decyzja o zmianie pracy

Wiele osób decyzje o zmianie pracy podkłada na lata. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy na rynku pracy obecni są od lat. Młodsze pokolenie nie ma problemów z częstą zmianą pracodawcy. Czasami warto posłuchać młodzieży i rozejrzeć się na rynku pracy, by znaleźć firmę, która pozwoli więcej zarobić. Bezrobocie w Polsce należy dziś do najniższych w Unii Europejskiej.

Te dane pokazują, że firmy także w Toruniu i regionie zatrudniają. Poszukiwani są pracownicy w różnych zawodach.

Zobacz najnowsze oferty pracy z Torunia i regionu z portalu praca.gov.pl