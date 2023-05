Takie są skutki jedzenia zbyt wielkiej ilości ziemniaków. To dzieje się z organizmem

Ziemniaki w diecie Polaków obecne są od stuleci. Przywędrowały do Europy pod koniec XVI wieku i z każdym kolejnym wiekiem rosła ich popularność. W Polsce od lat są podstawowym składnikiem obiadów. I chociaż coraz częściej sięgamy po inne warzywa i potrawy, to ziemniak ciągle wielu osobom smakuje najlepiej. Czy spożywanie ziemniaków jest zdrowe? Warzywa te maja sporo witamin, jednak ich nadmierne jedzenie może powodować skutki uboczne. Jakie? O tym później. Na razie skupmy się na właściwościach odżywczych.

Czy warto jeść ziemniaki?

W powszechnym odczuciu uważa się, że ziemniaki są tuczące. Nie do końca jest to prawdą. Nie mają w swoim składzie tłuszczów, i nie są kaloryczne – 100 g ziemniaków to około 76 kcal. W ziemniakach znajduje się sporo witamin z grupy B, ale najwięcej, bo aż około 440 mg/100 g, znajdziemy w nich potasu. Spożycie 200 g ziemniaków jest w stanie zapewnić połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C i aż 40% na potas. Oprócz potasu w ziemniakach można odnaleźć również:

Skutki uboczne jedzenia ziemniaków

Ziemniaki ze względu na dużą wysoki indeks glikemiczny, nie są wskazane dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2. Cukier zawarty w bulwach ziemniaków, jak czytamy na stronie zywienie.abczdrowie.pl szybko trafia do krwi i podnosi w niej poziom cukru. Ponadto skrobia w ziemniakach pod wpływem obróbki termicznej staje się łatwiejsza do strawienia, co tym bardziej może przyczyniać się do wzrostu stężenia glukozy we krwi.