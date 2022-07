Takie są zdrowotne właściwości imbiru. Roślina jest dobra nie tylko na przeziębienie. Niezwykłe zalety imbiru

Imbir od wielu lat zyskuje w Polsce na popularności. Roślina, która pochodzi z Azji, ma właściwości nie tylko lecznicze, ale znakomicie sprawdza się w kuchni jako przyprawa. Jakie są właściwości imbiru i jak najlepiej go spożywać i przechowywać , by nie tracił nic ze swojej wartości? Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Imbir przebojem wdarł się do polskiej kuchni lata temu, wraz z łatwiejszym dostępem do egzotycznych roślin. Jego właściwości lecznicze są znane od wieków. Polacy bardzo szybko pokochali tę roślinę i stosują w medycynie naturalnej jak i przygotowywanych potrawach.

Imbir idealny na zdrowie

Imbir jest dostępny w sklepach przez cały rok. Najważniejszą częścią rośliny wykorzystywaną w medycynie naturalnej jest korzeń imbiru. Ma wiele zastosowań. Działa odtruwająco, przeciwbólowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjne. To wszystko zasługa gingeroli, które oprócz tego są silnymi antyoksydantami oraz obniżają poziom cholesterolu LDL (tzw. złego).

Imbir poprawia również funkcjonowanie układu trawiennego, jednocześnie łagodząc wzdęcia, a także im zapobiegając.

Przy pomocy imbiru można też uspokoić kaszel, a także przygotować roztwór, który odkazi jamę ustną. Korzeń imbiru pobudzi ponadto krążenie, zneutralizuje obrzęki, a także odpowiednio rozgrzeje.

O przeciwbólowym działaniu imbiru, jak czytamy na cefarm24.pl, warto też pamiętać w przypadku np. bolesnych menstruacji lub migren. Roślina ta pomaga ponadto przy zakrzepicy żył oraz przy bólach stawów i mięśni (nie tylko do jedzenia, ale także w formie olejku imbirowego do masażu). Działa rozgrzewająco, nasza krew szybciej krąży, a co za tym idzie – mózg pracuje lepiej, jesteśmy bardziej skoncentrowani i odczuwamy ogólne pobudzenie. Dlatego w Azji imbir uznawany jest za jeden z afrodyzjaków.

Dodatkowo właściwości imbiru sprawiają, że jest on doceniany przez osoby, które chcą zadbać o swoją linię. Kłącze tej rośliny poprawia trawienie (pobudza pracę żołądka) oraz pomaga przy wzdęciach. Poza tym picie wody z dodatkiem imbiru sprawia, że zmniejsza się nasz apetyt.

Imbir i jego zastosowanie w kuchni

Imbir w kuchni ma szerokie zastosowanie. Nadaje potrawom wyrazisty smak. Dania o azjatyckim rodowodzie obowiązkowo muszą być przyprawione imbirem. Świetnie łączy się on z różnego rodzaju mięsami – drobiem, wieprzowiną czy chociażby cielęciną. Przyprawę warto dodać także do przygotowywanych w oryginalny sposób ryb, sałatek oraz orientalnych zup. O walorach smakowych imbiru wiedzą też doskonale miłośnicy sushi. Imbir bardzo często wykorzystywany jest jako dodatek do orzeźwiającej i pobudzającej herbaty. Przyprawę wykorzystuje się również w browarnictwie do produkcji piwa typu ginger ale nie wolno także zapomnieć, że sproszkowane kłącze rośliny używa się na różne sposoby w cukiernictwie.

Do czego warto dodać imbir?

Herbata z imbirem

Zupa z dyni

Kurczak podsmażany z sezamem i imbirem

Piernik

Tajska zupa drobiowa

Krewetki w sosie imbirowym

Lemoniada imbirowa

Imbir wzmacnia odporność organizmu

Warto sięgać po imbir na odporność. Można go stosować profilaktycznie w okresie przeziębień, by nie zachorować, wspierając w naturalny sposób swój układ immunologiczny. Jednocześnie, kiedy nie czujesz się w pełni zdrowo, imbir może zadziałać na Ciebie rozgrzewająco.

Imbir pomaga w leczeniu przeziębienia

Roślina ta sprawdzi się przy przeziębieniu, łagodzi również objawy grypy oraz choroby grypopodobnej. Wpływa na złagodzenie kaszlu, poprawia stan błony śluzowej (w przypadku silnego przekrwienia), znosi ból mięśni oraz hamuje katar. Warto pomyśleć o imbirze także w przypadku zapalenia zatok.

Jak dobrze przechowywać imbir?

Imbir jest łatwy w przechowywaniu. Wystarczy, że zostawi się go w chłodnym miejscu, chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W przypadku, gdyby imbir miał wytrzymać kilka tygodni, należy go już spakować do plastikowego woreczka, szczelnie zamknąć, a następnie umieścić w lodówce.