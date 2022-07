Takie są zdrowotne właściwości imbiru. Roślina jest dobra nie tylko na przeziębienie. Niezwykłe zalety korzenia imbiru

Imbir przebojem wdarł się do polskiej kuchni lata temu, wraz z łatwiejszym dostępem do egzotycznych roślin. Jego właściwości lecznicze są znane od wieków. Polacy bardzo szybko pokochali tę roślinę i stosują w medycynie naturalnej jak i przygotowywanych potrawach.

Imbir idealny na zdrowie

Imbir jest dostępny w sklepach przez cały rok . Najważniejszą częścią rośliny wykorzystywaną w medycynie naturalnej jest korzeń imbiru. Ma wiele zastosowań. Działa odtruwająco, przeciwbólowo, przeciwwirusowo i przeciwbakteryjne. To wszystko zasługa gingeroli, które oprócz tego są silnymi antyoksydantami oraz obniżają poziom cholesterolu LDL (tzw. złego). Imbir poprawia również funkcjonowanie układu trawiennego, jednocześnie łagodząc wzdęcia, a także im zapobiegając. Przy pomocy imbiru można też uspokoić kaszel, a także przygotować roztwór, który odkazi jamę ustną. Korzeń imbiru pobudzi ponadto krążenie, zneutralizuje obrzęki, a także odpowiednio rozgrzeje.

O przeciwbólowym działaniu imbiru, jak czytamy na cefarm24.pl, warto też pamiętać w przypadku np. bolesnych menstruacji lub migren. Roślina ta pomaga ponadto przy zakrzepicy żył oraz przy bólach stawów i mięśni (nie tylko do jedzenia, ale także w formie olejku imbirowego do masażu). Działa rozgrzewająco, nasza krew szybciej krąży, a co za tym idzie – mózg pracuje lepiej, jesteśmy bardziej skoncentrowani i odczuwamy ogólne pobudzenie. Dlatego w Azji imbir uznawany jest za jeden z afrodyzjaków.