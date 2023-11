Takiej zabawy dawno nie było! Wielki roztańczony bal na 100-lecie łowiectwa w Karbówku! Kto był? [zdjęcia]

Przypomnijmy, że obchody nawiązywały do wydarzenia z 1923 roku. Wtedy myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich na ziemiach polskich podpisali w Warszawie akt, na mocy którego powstał Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. W 1936 roku zmienił on nazwę na Polski Związek Łowiecki.

Obchody stulecia łowiectwa w Karbówku: konkurs i zawody strzeleckie na początek

Sto lat łowiectwa: msza i piknik z gulaszem w Toruniu

- Ważnym elementem obchodów była konferencja naukowa, którą we wrześniu zorganizowaliśmy we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych - podkreśla Michał Przepierski, rzecznik prasowy toruńskiej organizacji łowieckiej. - Mowa była między innymi o zwierzynie konfliktogennej, walorach dziczyzny oraz kwestiach prawnych dotyczących łowiectwa.

Myśliwski jubileusz: bal w Karbówku na finał

- Podczas balu była loteria fantowa, licytacje "głośne" i ciche". Na przykład kwiat, który trafił do licytacji z ceną wywoławczą 100 złotych, został sprzedany za 2000 złotych. W sumie udało się nam zebrać 86 000 złotych. Ta kwota przekraczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Dochód z licytacji trafi do Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”, która prowadzi w Toruniu hospicjum dla dzieci "Nadzieja". Pieniądze mają być przeznaczone między innymi na zakup respiratorów - mówi Piotr Pawlikowski.

Działacze okręgu toruńskiego PZŁ zdają sobie sprawę z kontrowersji dotyczących ich środowiska. Ostatnio pojawiły się po tym jak w Szczecinie jeden z myśliwych śmiertelnie postrzelił żołnierza. Inny na granicy Magurskiego Parku Narodowego zastrzelił wilka.

- Dbamy o zrównoważony rozwój przyrody, stan ilościowy i jakościowy zwierzyny. Działamy w zgodzie z przepisami prawa łowieckiego i statutu PZŁ. W każdym środowisku zdarzają się czarne owce. To są sytuacje, którymi musi się zająć prokurator oraz odpowiednie organy PZŁ. Do postrzału w Szczecinie nie doszło podczas polowania, doszło tam natomiast do przestępstwa. Z kolei sytuacja z wilkiem to przykład kłusownictwa - dodaje Michał Przepierski.

