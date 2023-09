Tanie mieszkania komornika w Kujawsko-Pomorskiem już od 48 tysięcy złotych. Stan na wrzesień 2023

Najtańsze "M" od komornika jesienią 2023 roku

Zdecydowanie lepiej za to prezentuje się 3-pokojowemieszkanie w Jamach. Jest zadbane, odremontowane, wyposażone. W tym przypadku licytacja komornicza zacznie się od poziomu 138 tys. zł. Dodajmy, że powierzchnia tego "M" jest całkiem spora - to 84 metrów kwadratowych.

Jeszcze niższą cenę wywołania ma lokal, który mieści w miejscowości Laskowicach. To mieszkanie również ma dwa pokoje. Jego powierzchnia to 46 metrów kwadratowych. Jak wynika jednak z dokumentacji fotograficznej, którą komornik dołączył do obwieszczenia o licytacji, wymaga remontu.

Mieszkania od komornika w miastach wojewódzkich, czyli w Bydgoszczy i Toruniu

Szczegóły licytacji i zdjęcia wystawionych na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły licytacji i zdjęcia wystawionych na sprzedaż domów podajemy na podstawie informacji, podawanych do publicznej wiadomości przez kancelarie komornicze. Pochodzą one z portalu Licytacje Komornicze.

Tym razem wzięliśmy pod uwagę nieruchomości licytowane głównie we wrześniu, ale i uwzględniliśmy początek października. Osoby zainteresowane jeszcze bardziej precyzyjnymi informacjami, np. dotyczącymi zapisów w księgach wieczystych etc. odsyłamy do wspomnianego portalu. Wyszukując informacje należy uwzględnić: region, typ mienia oraz datę - to usprawni dotarcie do informacji.

SZCZEGÓŁY WSZYSTKICH LICYTACJI ORAZ ZDJĘCIA W GALERII PONIŻEJ: