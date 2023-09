Tanie mieszkania od PKP w Kujawsko-Pomorskiem. Dużo nowych ofert! (wrzesień 2023)

Najtańsze mieszkania od PKP Nieruchomości w Kujawsko-Pomorskiem we wrześniu

57 tys. zł - z taka ceną na sprzedaż wystawione jest 2-pokojowe mieszkanie w Janowcu Wielkopolskim (powiat żniński). 58 tys. zł - to natomiast cena wywoławcza mieszkania 3-pokojowego w Kcyni (powiat nakielski). 60 tys. zl - to cena "M" w Inowrocławiu przy ul. Magazynowej, która ma dwa pokoje. W Gniewkowie z kolei dwa mieszkania 3-pokojowe przy ul. Piasta wystawione są na sprzedaż z ceną 65 tys. zł (każde).

PKP Nieruchomości sprzedaje mieszkania najczęściej w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego. To oznacza, że oczekuje zgłoszeń od zainteresowanych na wystawione oferty. Szczegóły i warunki przetargów znajdują się w zakładce "Przetargi - nieruchomości" na stronie www.pkp.pl. Przy każdej ofercie zainteresowani znajdą też kontakt telefoniczny do pracownika zajmującego się konkretnymi lokalami. (My podajemy te szczegóły przy poszczególnych zdjęciach).

700 "M" do kupienia od PKP Nieruchomości. Zaletą jest niską cena, a wadą bywa standard i lokalizacja

PKP nieruchomości wystawia obecnie na sprzedaż w całym kraju około 700 mieszkań. Są wśród nich też lokale w Kujawsko-Pomorskie - we wrześniu przybyło nowych ofert. Niekwestionowanym plusem ofert kolejowych są zatem ceny mieszkań. Zaleta kolejna to fakt, że kupujemy lokal od solidnego partnera. A wady tych ofert?

Lokalizacja - to pierwszy minus. Wśród oferowanych do sprzedaży obecnie mieszkań próżno szukać tych w większych miastach Kujawsko-Pomorskiego. Nie znajdziemy tu teraz ani lokali w Bydgoszczy czy Toruniu. Lokalizacje są następujące: Chełmża, Grudziądz, Lipno, Inowrocław, Janowiec Wielkopolski, Gniewkowo, Kotomierz i Kcynia.

Standard mieszkania - to drugi minus. I to zarówno wystawionych na sprzedaż mieszkań, jak i często budynków, w których się one mieszczą. Nie czarujmy się - czasem błagają o remont, co zresztą widać już na pierwszy rzut oka, przeglądając załączone do ofert sprzedaży zdjęcia. Sprawa kolejna to położenie samego budynku - niejednokrotnie w pobliżu dworca czy torów kolejowych. Jak wiadomo, nie każdemu, takie sąsiedztwo jest w smak.

Mimo wszystko zainteresowanie kupnem mieszkań od PKP nadal jest bardzo duże. Po prostu ceny są wyjątkowo niskie.

[SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY OFERT SPRZEDAŻY MIESZKAŃ OD PKP W KUJAWSKO-POMORSKIEM W GALERII: