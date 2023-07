Tanie paliwo na stacjach. Gdzie najniższe ceny na wakacje? Skorzystaj z promocji? Gdzie najtaniej?

Obniżki cen na stacjach paliw w Polsce

Po raz pierwszy z akcją tańszego tankowania w wakacje mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. W tym roku również kierowcy będą mogli na letnich podróżach zaoszczędzić pieniądze. Jako pierwszy wakacyjne rabaty na tankowanie ogłosił Orlen. W ślad za polskim koncernem decyzje korzystne dla kierowców podejmują inni dystrybutorzy paliw.

Jedną rzeczą na którą najczęściej narzekają kierowcy są ceny paliw. To, ile będzie Cię kosztować wizyta na stacji benzynowej, zależy od wielu czynników, na które mają wpływ m.in. notowania ropy naftowej, kurs złotego w relacji do dolara, a nawet sytuacja gospodarcza nie tylko w kraju, ale i na świecie. Duże znaczenie ma również lokalizacja stacji benzynowej, co łatwo zauważyć, porównując ceny w różnych miastach.