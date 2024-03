Taras widokowy Wisły im. Michała Kokota. Niezwykle miejsce, o którym wie niewielu

Można tam łatwo dojechać samochodem lub nawet rowerem. Jest też bezpłatny parking. Na tarasie widokowym regularnie obywają się różne wydarzenia. Są to m.in. pikniki czy festyny.

Kilka lat temu odnowiono punkt widokowy we wsi Łęg-Osiek nad brzegiem rzeki. Znajdują się tam ławeczki, miejsce na ognisko czy girlla. Postawiono tam także figurę Chrystusa, pod którą znalazł się pamiątkowy kamień, z nazwiskami osób, które zginęły na Wiśle.

Kim był Michał Kokot?

Michał Kokot to znany artysta fotografik, malarz, poeta oraz muzyk i historyk. Zmarł 8 marca 20214 roku w Osieku nad Wisłą.

O jego życiu można mówić wiele. Warto wspomnieć, że Michał Kokot pracował w latach 1969-1975 jako etatowy fotoreporter toruńskich Nowości i Gazety Pomorskiem. Należał do Polskiego Związku Artystów Fotografików. Jest autorem wielu wystaw w kraju i za granicą. Należał także do Osieckiej Kapeli Ludowej Rodziny Kamińskich, w której grał na klarnecie i saksofonie oraz śpiewał.

Michał Kokot to osoba instytucja. Co istotne posiadał niezwykłą umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi. Szanował każdego. Widać to doskonale w jego twórczości - szczególnie w metaforycznych obrazach malarskich.