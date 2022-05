Te choroby dziedziczymy po rodzicach! Sprawdź czego się spodziewać nie tylko na starość

Rozwój genetyki wyraźnie udowodnił, że to, kto jest naszym rodzicem, ma istotne znaczenie nie tylko z powodu odpowiedniego wychowania. Ważne jest bowiem, co odziedziczymy w naszych genach. To właśnie one warunkują takie cechy jak wygląd, wzrost, niektóre predyspozycje psycho-fizyczne, ale także... ryzyko zachorowania na określone choroby. Co więcej, okazuje się, że warto przyjrzeć się nie tylko skłonnością chorobowym rodziców, ale i dziadków!

