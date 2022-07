Te ćwiczenia poprawią pracę mózgu. Oto proste przykłady!

Ćwiczenia mózgu

Wiadomo, że mózg jest swoistym generałem. Kieruje procesami zachodzącymi w organizmie. By sprawnie działać mózg wymaga regularnego treningu. Mózg jest bardzo skomplikowanym organem. Ludzki mózg steruje wszelkimi procesami zachodzącymi w organizmie, jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. By zachować bystrość umysłu i być coraz mądrzejszym, należy dostarczać mu okazji do ćwiczeń. Mózg najbardziej lubi stykać się z nowymi doświadczeniami, angażującymi wszystkie zmysły, które pobudzają różne jego obszary.

Pobudzanie zmysłów

Im więcej zmysłów pobudzamy jednocześnie, tym większej pracy wymaga to od naszego mózgu. Dla niego to doskonały trening. By trenować nasz najważniejszy organ nie musimy zaraz rozwiązywać krzyżówek czy różnego rodzaju logicznych łamigłówek. One są bardzo ważne, jednak okazuje się, że do zachowania mózgu w dobrej kondycji wystarczą proste codzienne ćwiczenia. Zobacz jakie.