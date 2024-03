Te elektryczne auta idealnie sprawdzają się w mieście, zdobywając pozytywne recenzje mimo kilku lat na rynku mfred

Po kilku latach użytkowania pojawiają się pierwsze zestawienia samochodów elektrycznych, także tych miejskich. Niemiecki automobilklub ADAC opracował raport. Zwracano w nim uwagę na wiele aspektów w tym na zasięg, jakie osiągają miejskie elektryki. Zobacz, jak wypadły poszczególne modele. >>>>>>>>>>>>> Zobacz galerię (11 zdjęć)

Trwa dyskusja o samochodach elektrycznych. Jedni są ich zwolennikami inni na razie nie maja zamiaru się do nich przesiadać. Wygląda jednak na to, że od elektryków nie uciekniemy. Wszyscy liczący się producenci aut mają je w swojej ofercie. Elektryki wydają się stworzone do miasta. Tu maja największe pole do popisu. Po kilku latach użytkowania pojawiają się pierwsze zestawienia samochodów elektrycznych, także tych miejskich. Niemiecki automobilklub ADAC opracował raport. Zwracano w nim uwagę na wiele aspektów w tym na zasięg, jakie osiągają miejskie elektryki. Zobacz, jak wypadły poszczególne modele.