Te kobiety mogą liczyć na dodatkowe pieniądze na dziecko! Oto najmniej znane świadczenie na dziecko w Polsce! Słyszałeś kiedyś o nich?

Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Dodatek do emerytury. O co chodzi?

Podatek do emerytury za wychowywanie dzieci jest jednym z mniej znanych świadczeń socjalnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zmienić.

To wyrównanie może podnieść emeryturę nawet o kilkaset złotych.

Warto wiedzieć, że dodatek otrzymuje się tylko na wniosek osoby zainteresowanej, a żeby go dostać, trzeba złożyć do ZUS-u odpowiedni wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia.

Dodatek dla mam urodzonych po 1949 roku to, obok dodatku do emerytury powyżej 100 lat, jedno z mniej znanych świadczeń socjalnych. Wszedł on w życie w 2015 roku i przysługuje kobietom urodzonym po 1949 roku.