Te monety z PRL-u są najrzadsze. Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić ile są warte?

Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule

Jak zmieniały się monety PRL-u?

Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) był czasem niezwykle burzliwym. Wtedy też do obiegu trafiały różnorodne monety. Przez prawie 45 lat tamtego ustroju w tych monetach zmieniało się praktycznie wszystko. W szczególności trzeba tu wymienić: Wygląd poszczególnych nominałów;

Metale, z których produkowano monety;

Parametry techniczne poszczególnych nominałów;

Mennice i wielkość nakładu. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że każdy z tych elementów w ten czy inny sposób wpływa na wartość monet. Większe nakłady "typowych", powszechnie dostępnych na rynku monet oznaczają, że moneta danego typu będzie miała niższą wartość. Wystarczy jednak, że nakład będzie niewielki, a także większość okazów na rynku zaginie lub będzie w tragicznym stanie, konkretna moneta może się okazać niezwykle cenną. Dodatkowo stosowanie rzadkich materiałów może czynić z monet unikaty, a te sprzedają się niezwykle dobrze. Cenne są w szczególności te monety, które mają możliwie najlepszy (idealny) stan zachowania.

Jakie monety są poszukiwane przez kolekcjonerów?

W obrocie aukcyjnym na niezwykle cenne okazy poluje się nieustannie. W cenie są w szczególności monety mające jakieś błędy w wybijaniu (np. brak jakiegoś symbolu lub napisu). Jednak to dotyczy pojedynczych monet. Są jednak całe nakłady, które powszechnie traktuje się jako niezwykle cenne. Wymienić tu można 10-groszówki z 1973 roku, na których pod łapą orła nie ma znaku mennicy. Szacuje się, że były one wybijane w mennicy w Kremnicy na Słowacji. Nie jest to wiadome z całą pewnością, niemniej jednak te monety są niezwykle cenne.

Na jakich monetach można zarobić?

Niezwykle cenna może być wspomniana 10-groszówka z 1973 roku. Można sobie zadać pytanie: Ile jest warte 10 groszy z PRL-u? Odpowiedź może zaskoczyć wiele osób. Wystarczy spojrzeć na przykładowe wyniki rekordowych aukcji. Moneta ta została sprzedana np.:

W 2007 roku za 6 600 zł na 10. Aukcji PDA;

na 10. Aukcji PDA; W 2015 roku za 7 890 zł na aukcji Allegro;

na aukcji Allegro; W 2016 roku za 9 223 zł na aukcji Allegro;

na aukcji Allegro; W 2020 roku za 24 282 zł na 26. Aukcji ANMN. Dlaczego były tu zaoferowane rekordowe pieniądze? Monety te były w idealnym stanie zachowania, co jest dość rzadką sytuacją w przypadku tak starych okazów. Wynikało to jednak z tego, że po podziale Czechosłowacji w 1993 roku doszło do czyszczenia magazynów mennicy w Kremnicy. To właśnie tam znajdowały się wspomniane 10-groszówki z 1973 roku (stąd założenie, że w tej mennicy je wyprodukowano) i dlatego były tak cenne.

1 zł z 1957 roku - ile jest warte?

Monety to nie wszystko! Cenne są również banknoty z PRL-u! Ta szczególna moneta była wyemitowana wraz z 20 i 50 groszówkami. Na awersie pojawiło się słowo "ludowa", a same monety, choć pochodzą z warszawskiej mennicy, nie mają wybitych właściwych znaków. Choć nakład 1-złotówki był niezwykle duży, stosunkowo niewiele monet zachowało się w stanie idealnym, a te są przecież najcenniejsze. Jeśli więc macie taką monetę w dobrym stanie, warto ją wystawić na sprzedaż. Oto przykładowe aukcje:

W marcu 2017 r. - 7 633 zł na aukcji Allegro;

W lipcu 2018 r. - 6 843,72 zł na aukcji Allegro;

W październiku 2020 r. 8 500 zł na 12 Aukcji GNDM.

Które 5 zł jest wartościowe?

Na wyróżnienie z pewnością zasługują tzw. rybaki. Są to 5-złotowe monety z 1958 roku, na których wybijano wizerunek rybaka. Co sprawia, że te monety są szczególnie cenne? Przyczyną jest to, że pojawiły się one w dwóch wersjach. Różnicą jest tam kształt cyfry 8. W jednych jest ona wąska, a w drugich jest zdecydowanie szersza, czym zyskała sobie miano "bałwanka". Co więcej, to właśnie szeroka ósemka jest rzadsza od węższej. Tu można powiedzieć, że pojawia się spore zaskoczenie, gdyż kolekcjonerzy za obie monety oferują bardzo wysokie kwoty. A jak wygląda to na przykładach?

5-złotówka z 1958 roku z wąską ósemką sprzedała się:

W marcu 2016 r. za 3 060 zł na aukcji allegro;

We wrześniu 2016 r. za 3 250 zł na aukcji Allegro;

W lutym 2020 r. za 6 700 zł na 10. Aukcji GNDM. 5-złotówka z 1958 roku z szeroką ósemką sprzedała się: W grudniu 2016 r. za 3 616 zł na aukcji Allegro;

W lipcu 2018 r. za 3 704,48 zł na aukcji Allegro;

W styczniu 2020 r. za 3 905 zł na aukcji Allegro.

Jak sprawdzić cenę monety?

W szafie, na strychu lub w piwnicy znaleźliśmy monety, które mogą być cenne, ale nie mamy odnośnie do tego pewności. To oznacza, że musimy sprawdzić ich wartość. Jak to zrobić? Jak sprawdzić cenę monety? Tu rozwiązań jest wiele. Po pierwsze można pójść do skupu monet. Należy jednak pamiętać o tym, że tam niekoniecznie muszą zaproponować korzystną dla nas cenę. Po drugie możemy postawić na praktyczne rozwiązanie, czyli wystawienie na aukcji internetowej. Tu jednak nie jest powiedziane, że na pewno znajdą się chętni. Problemem może być to, że przy zalewie ofert nie każdy kolekcjoner dostrzeże rzadką monetę. Dlatego też warto opisywać monety tak, aby podkreślić, że jest to wyjątkowa moneta z PRL-u. Można też korzystać z rozmaitych grup i forów, na których można pytać się użytkowników o to, jak oceniają rzadkość konkretnej monety. Tu najlepiej wybierać grupy i fora tematyczne, gdyż daje to większą szansę na to, że znajdziemy tam profesjonalistów. Wreszcie, można sprawdzić, czy nie było sprzedanych podobnych monet za wysokie kwoty. Można posiłkować się tu przykładami, które opisaliśmy wcześniej.

Wycena i sprzedaż monet w komfortowych warunkach

Stare monety np. z PRL-u dla niektórych mogą być łakomym kąskiem. Dlatego też, jeśli decydujemy się udać do skupu na profesjonalną wycenę posiadanych dóbr, dobrym pomysłem jest wybranie lokalu oferującego możliwie dyskretne opcje wyceny i sprzedaży. Najlepiej sprawdza się tu dowolne pomieszczenie bez okien. Nikt z zewnątrz nie będzie przyglądać się transakcji, a dodatkowo zwykle nowy klient nie będzie miał bezpośredniego dostępu do pomieszczenia. W efekcie, nie będzie przyglądać się transakcji.

