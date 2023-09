Te objawy bardzo łatwo przeoczyć. Mogą wskazywać na mały udar. Sprawdź alarmujące objawy!

Czym jest mały udar mózgu

Mały udar mózgu - zwany również cichym udarem - to okresowe, przemijające niedokrwienie tego organu. Symptomy schorzenia podobne są do tych, jakie daje regularny udar niedokrwienny. Jednakże w przypadku cichego udaru mijają one w ciągu kilkunastu minut, usypiając naszą czujność. I na tym właśnie polega jego główne niebezpieczeństwo.