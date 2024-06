Te objawy świadczą o niedoborze witaminy A w organizmie. Masz takie?

Wpływ witaminy A na organizm

Witamina A to tak naprawdę termin odnoszący się do kilku związków chemicznych należących do grupy karotenoidów – między innymi retinolu i jego pochodnych oraz beta-karotenu. Witamina A należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – [b]jest ona odkładana w tkance tłuszczowej oraz wątrobie[/b].