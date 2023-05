Te pieniądze są w ZUSie! Wystarczy po nie sięgnąć, ale jest jeden warunek!

Śmierć bliskiej osoby pogrąża rodzinę w żałobie. To sprawia, że często zapominamy o przeprowadzeniu niektórych spraw, załatwieniu formalności w urzędach. Dotyczy to również ZUSu, a dokładniej subkonta, na którym zmarły gromadził swoje oszczędności. Często jest to nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, z których część możemy odzyskać. To wymaga złożenia odpowiedniego wniosku. I lepiej z tym nie zwlekać!

Gromadzenie środków przez zmarłego - gdzie trafiają?

W ciągu życia każdy z nas może gromadzić dodatkowe środki nie tylko na indywidualnym koncie ZUS. Dostępne są opcje w postaci m.in. OFE. Fundusze te z założenia są przeznaczone na późniejszą emeryturę. Z racji tego, że wykraczają poza podstawę oskładkowania, środki te po śmierci ich właściciela powinny trafić do współmałżonka lub do odpowiedniej osoby dziedziczącej fundusze.

Jakie środki odziedziczymy?

Przez bliskich zmarłego są dziedziczone m.in. środki zgromadzone w ramach OFE. Prawo pozwala na skorzystanie ze środków subkonta ZUS, problemem jest jednak to, że nie każdy w ogóle wie o tym, że taka opcja jest dostępna. Co istotne, zmarły w trakcie życia może nieraz zgromadzić tam bardzo dużą kwotę. Co istotne, spadkobiercy muszą samodzielnie się zgłosić po te pieniądze.

Co trafia na subkonto?

W ramach subkonta ZUS zbierane są środki z tzw. II filaru. Wśród nich można znaleźć m.in. część składki przekazywanej do OFE. Jeśli ktoś nie był członkiem OFE, całość tej składki trafia do II filaru. Wszystko zależy od tego, co zdecydował ubezpieczony. Z kolei środki gromadzone na indywidualnym koncie, czyli na I filarze, nie podlegają dziedziczeniu. W całości pozostają w ZUS.

Nie wiesz, czy zmarły miał subkonto? Zapytaj w ZUS!

Nie zawsze wiemy, czy bliski zmarły był członkiem Otwartych Funduszy Emerytalnych. W przypadku niewiedzy najlepiej udać się do oddziału ZUS. Tam uzyskamy kluczowe informacje. Jeśli ZUS potwierdzi nam taką informację, trzeba udać się do towarzystwa zarządzającego konkretnym OFE.

Jak postarać się o środki z ZUS-u?

Środki zgromadzone np. na OFE są dzielone na dwie grupy: pierwsza przysługuje małżonkowi, a druga osobom, które wskazał zmarły (lub spadkobiercom). Jeśli nie ma współmałżonka, całość przejmują spadkobiercy. Starając się o pieniądze po zmarłym trzeba złożyć wniosek do ZUS, do którego dołączymy akt małżeństwa, akt zgonu oraz oświadczenie potwierdzające, że do chwili śmierci nie było zmian w zakresie stosunków majątkowych współmałżonków. Wśród dodatkowych dokumentów może być również niezbędne dołączenie postanowienia sądu o nabyciu spadku.

Ile otrzymamy z tych składek?

Połowa środków zgromadzonych na OFE trafia na konto małżonka zmarłego (lub jest zakładane konto w OFE, jeśli takiego jeszcze nie było). Pozostałe środki dostajemy "do ręki" w formie gotówkowej.

Ile mamy czasu na zgłoszenie się po środki?

Wydawać by się mogło, że nie ma wskazanego limitu czasu, w którym musimy zgłosić się po środki po zmarłym. Jednak w przypadku dłuższego czasu istnieje przypuszczenie, że ZUS może zasłaniać się przedawnieniem roszczeń z tego tytułu. Dlatego też lepiej nie zwlekać przy wnioskowaniu o te środki.

ZUS sam nie informuje bliskich!

Pamiętajmy o tym, że ZUS nie informuje bliskich zmarłego o tym, że na jego koncie są pieniądze, które im przysługują. Według niektórych może być to spowodowane tym, że w efekcie środki te pozostaną w ZUS. Jednak należy pamiętać o tym, że może być to wykorzystywanie przez organy państwa braku świadomości obywateli. Źródło: Business Insider