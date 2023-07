Te produkty są niezdrowe na czczo. Nigdy nie jedz ich na pierwszy posiłek

Czego nie jeść na czczo?

Specjaliści od żywienia apelują o jedzenie śniadań. Wiemy, że pierwszy posiłek po przebudzeniu ma pobudzić metabolizm do pracy, dodać nam energii i zmniejszyć ryzyko napadu głodu w ciągu dnia. Osoby, które jedzą śniadanie, rzadziej sięgają w ciągu dnia po niezdrowe przekąski i nie objadają się późnym wieczorem.

Pierwszy posiłek w ciągu dnia jest ważny dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Nie tylko daje zastrzyk niezbędnej do pracy i nauki energii, ale także pozwala uniknąć problemów z przemianą materii, szybkiego spadku formy oraz braku sił witalnych, które tak bardzo potrzebne są nam do funkcjonowania na pełnych obrotach.

Najważniejsze witaminy na lato! To dzieje się z organizmem, gdy ich brakuje

Jogurt nie jest dobry na czczo

Jogurty same w sobie nie są szkodliwe, jako produkt spożywany na pusty żołądek, jednak nadmiar kwasów trawiennych może zabić pożyteczną florę bakteryjną zawartą w tego typu produktach mlecznych.

Banany

Banan to świetna przekąska np. na podwieczorek, jednak rano lepiej ich unikać. Dlaczego? Są bogate w magnez, a jeśli trafiają do pustego żołądka, to trawione są zbyt szybko. Efektem tego jest wzrost ciśnienia w układzie sercowo-naczyniowym.