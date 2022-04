Te rzeczy były popularne w latach 90. Pamiętacie? Wybierz się z nami w sentymentalną podróż do ostatniej dekady ubiegłego wieku!

Rewolucja lat 90. była szczególnie widoczna w przypadku państw wchodzących wcześniej we wschodnią strefę wpływów. Dotyczyło to również Polski, w której przypadku ostatnia dekada XX wieku była szczególnie pamiętna. Wciąż dla wielu osób, które wychowały się i dorastały w latach 90., jest to czas kultowych, pamiętnych gier, ubrań, filmów oraz przedmiotów, z których część dzisiaj niemal została zapomniana. Czy jednak na pewno? Sprawdźcie galerię pełną magii wspomnień! Na wielką sentymentalną podróż zapraszamy >>> TUTAJ >

Rewolucja lat 90. była szczególnie widoczna w przypadku państw wchodzących wcześniej we wschodnią strefę wpływów. Dotyczyło to również Polski, w której przypadku ostatnia dekada XX wieku była szczególnie pamiętna. Wciąż dla wielu osób, które wychowały się i dorastały w latach 90., jest to czas kultowych, pamiętnych gier, ubrań, filmów oraz przedmiotów, z których część dzisiaj niemal została zapomniana. Czy jednak na pewno? Sprawdźcie galerię pełną magii wspomnień!

Przemiany ustrojowe - na co pojawił się BOOM?

Otwarcie kraju na Zachód sprawiło, że z większą chęcią zaczęliśmy korzystać z tego, co miała do zaoferowania ta niezwykła kultura. W Polsce pojawiło się wiele przedmiotów, słodyczy i źródeł rozrywki, które do dzisiaj można uznawać za kultowe! Faktycznie można mówić o Boom, które zbiegło się m.in. z rozwojem technologii. Dlatego też rynek zasypały nowoczesne (jak na te czasy) gry komputerowe oraz odtwarzacze muzyki. Pamiętacie o tych wszystkich przedmiotach?

Słodycze z Zachodu

Początek lat 90. był magiczny z wielu powodów. Dla dzieci szczególnie istotne stały się dostępne na rynku słodkości. Wśród nich można wymienić m.in. oranżadę w proszku, papierosy do żucia, lodową „pałeczkę” czy gumy-kulki, a nawet pamiętne gumy Turbo. A to przecież nie wszystko, co wtedy tak nas zachwycało!

Te ubrania nosiło się w latach 90.

Nowym przeżyciem dla młodzieży było wejście kultowych trendów, które dla jednych są przykładem kiczu, a dla innych wzorem godnym do naśladowania. Wtedy też głównym źródłem wiedzy o trendach ze Stanów były seriale oraz gwiazdy oglądane na MTV. Jakie ubranie wtedy zostało wylansowane? Przede wszystkim krótkie spódniczki w kratę, krótkie topy to zasługa popularnych wtedy idolek nastolatek, w tym Britney Spears! Popularna stała się też wtedy moda na stylizacje z „Przyjaciół” oraz „Beverly Hills 90210”.

Kasety VHS - smak końca XX wieku

Osiedlowe wypożyczalnie obecnie praktycznie już nie istnieją. Jednak nieco ponad 2 dekady temu przezywały one prawdziwe oblężenie. To właśnie za kasety klienci płacili kilka złotych, a potem zwracali obejrzany i przewinięty film (jeśli nie przewinęli go na początek, musieli uiścić dodatkową opłatę!). To też stworzyło wyjątkowe zbiory kaset — przykład znajdziecie w galerii!

Przenośna rozrywka - nie tylko discman i tamagochi!

Urządzenia gwarantujące słuchanie muzyki gdziekolwiek jesteśmy to dzisiaj codzienność. Każdy z nas ma to na telefonie. Jeszcze niektórzy korzystają z MP3, choć i te stają się powoli przeżytkiem. Jednak lata 90. zagwarantowały nam możliwość korzystania z Discmana oraz Walkmana, które wtedy pełniły funkcję MP3. Oprócz tego rozgrywkę gwarantowały nam przenoścne zabawki z grami, w wielu przypadkach pochodzące z Japonii. Tu wskazać można m.in. Tamagotchi, Brick Game oraz Game Boy'e!

Kolekcje, pamiętniki i komiksy... W takiej formie to już nie wróci?

Kolekcjonerstwo jest hobby znanym od lat. Jednak to lata 90. zaowocowały prawdziwym rozkwitem tej rozrywki, która stała się wręcz powszechna. To wtedy pojawiły się na rynku kultowe gazetki komiksowe np. z Kaczorem donaldem, a także różnego rodzaju „karteczki”, które skrzętnie były zbierane w specjalnych segregatorach. Popularne stały się też wtedy szkolne wymiany i swego rodzaju handel posiadanymi dobrami! To jednak nie wszystko, co było kolekcjonowane w latach 90. Zobaczcie w galerii!

Pamiętne programy TV

W latach 90. zasiadaliśmy przed ekranami telewizorów, aby obejrzeć ulubione programy TV i seriale. A jakie produkcję swoją premierę miały właśnie w tym okresie? Wspomnieć można m.in. Przyjaciół, Herkulesa czy też Xennę: Wojowniczą Księżniczkę. Wtedy też do naszej telewizji trafił Słoneczny Patrol i choć powstał on w 1989 roku, dla nas stanowi on esencję lat 90.! A co z naszymi produkcjami? To właśnie w tym czasie powstała wyjątkowa produkcja w postaci 13 posterunku!

Hity kin z lat 90.!

Lata 90. to czas klasycznych produkcji kinowych, które podbiły serca wielu i zyskały miano kultowych wręcz produkcji. Wśród nich można wskazać drugą część Terminatora z 1991 roku, a także znakomite komedie z Jimem Carrey'em w roli głównej! Nie powinniśmy również zapominać o świetnym Kosmicznym Meczu z Michaelem Jordanem.

Co jeszcze pamiętasz? Pełna lista wspomnień z lat 90. w galerii!

