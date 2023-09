Te samochody używane mają 10 i więcej lat, a bardzo rzadko się psują. Sprawdź szczegóły raportu TUV redmf

Coraz więcej kierowców docenia starsze samochody. To mit, że 10-letnie auta nadają się tylko na złom. W wielu przypadkach samochody, które liczą ponad dekadę, wciąż są w bardzo dobrym stanie technicznym. Liczne egzemplarze są bardzo dobrze wyposażone, spełniając wszystkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze, mimo stażu oraz przebiegu wciąż rzadko się psują. Oto dane niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Pokazują one, które modele stosunkowo rzadko ulegają awariom i dobrze znoszą eksploatację z biegiem czasu. Sprawdź!