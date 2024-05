Te samochody wcale nie rdzewieją. Poznaj modele, które nie dotyka korozja! Jak uchronić auto przed atakiem rdzy?

wilgoć - jeden z głównych powodów wywołujący korozję metalu (blacharki samochodu). Gdy dostaje się ona na powierzchnie metalową, reaguje z cząstkami metali, wywołując powstawanie rdzy. Wilgoci nie da się całkiem uniknąć, ale można ograniczyć ekspozycję samochodu na wodę, np. poprzez wycieranie go do sucha po umyciu - zwłaszcza w słoneczne dni, kiedy krople deszczu działają jak soczewka szkła powiększającego, co przyspiesza korozję.