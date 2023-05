Te stosunkowo nowe samochody wypadają słabiej w rankingu awaryjności TUV. Unikaj tych aut! redmf

Starszy samochód lepszej marki czy nowszy gorszej? To dylemat na który muszą sobie odpowiedzieć chcący kupić używany samochód. Okazuje się, że nowszy nie zawsze znaczy lepszy. W kupnie używanego samochodu, także tego który ma zaledwie kilka lat, mogą pomóc różnego rodzaju rankingi awaryjności. Jednym z nich jest raport TUV. Powstaje on co roku na podstawie okresowych badań technicznych pojazdów. Dane, które się pojawiają w zestawieniu, dotyczą okresowych badań technicznych wykonywanych na terenie Niemiec. Jak wypadają auta stosunkowo młode?