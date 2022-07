Te używane samochody można śmiało kupować. Są najmniej awaryjne według rankingu ADAC [Lista]

Używane samochody i do tego jeszcze w miarę bezawaryjne są poszukiwane przez kierowców. Wielu chciałoby kupić samochód z drugiej ręki prawie jak nowy i do tego najmniej awaryjny. Nie jest to łatwe. Warto podeprzeć się wiedzą fachową korzystając chociażby z rankingów awaryjności przygotowywanych przez ADAC. Zobaczcie, które miejskie samochody są najmniej awaryjne.Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE