Te używane samochody warto kupować. Według raportu ADAC są najmniej awaryjne. Jaki samochód używany warto zakupić? mf

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!Czytaj dalej. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Zobacz galerię (11 zdjęć)

Jaki używany samochód kupić, by jeszcze przez kilka lat służył nam w miarę bezawaryjnie? Nie jest to łatwy wybór. Często na szali stawia się ulubione marki z tymi, które najlepiej wypadają w rankingach, a do których niekoniecznie jesteśmy przekonani. Jednym z rankingów bezawaryjności aut, który warto wziąć pod uwagę przy kupnie używanego samochodu jest ten przygotowywany przez ADAC. Ten niemiecki automobilklub co roku przygotowuje raporty dotyczące samochodów używanych. Ostatni powstał na podstawie 3,38 mln zgłoszeń dokonywanych przez kierowców, których samochody uległy awarii na trasie. Które samochody są najmniej awaryjne? Zobacz!