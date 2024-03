Te warunki trzeba spełnić, by otrzymać tzw. "babciowe". Dla kogo jest 1500 złotych świadczenia?

Mamy dzieci do 3. roku życia będą mogli starać się do świadczenie. Kiedy?

W ustawie budżetowej, którą już znamy, przewidziano 1,5 miliarda złotych na tzw. babciowe. Chodzi o finansowe wsparcie matek, które wracają do pracy po urodzeniu dziecka. Wysokość świadczenia ma wynosić 1500 złotych. Co trzeba zrobić aby otrzymać te pieniądze. Jakie warunki będą musiały spełnić matki, aby otrzymać świadczenie.

Babciowe to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskiej, z którą szła do wyborów. Mówił o tym także w swoim expose premier Donald Tusk. To świadczenie, którego nazwa jest trochę przewrotna, ma być wypłacane w ramach programu „Aktywna Mama".

Dla kogo "babciowe"

Z zapowiedzi przedstawicieli rządu wynika, że tzw. babciowe wejdzie w życie w tym roku, choć konkretnego terminu nie podano. Nowy zasiłek 2024 z ZUS ma działać według schematu: babcia zajmie się małym dzieckiem za zasiłek, matka pójdzie do pracy i zarobi tyle, że rodzinę stać będzie na kupno lub wynajem własnego mieszkania, dzięki czemu szybko młoda rodzina pomyśli o kolejnym dziecku.

Nie każda matka otrzyma jednak te pieniądze. Aby dostać 1500 zł matki muszą spełniać następujące warunki. po urodzeniu dziecka i zakończeniu urlopu macierzyńskiego podejmą pierwszą pracę lub wrócą do przerwanej aktywności zawodowej;

będą osiągały dochód przynajmniej na poziomie najniższego krajowego wynagrodzenia (od stycznia 2024 roku jest to 4242 złotych brutto, w lipcu wynagrodzenie minimalne wzrośnie do 4 300 zł);

mają dziecko, które nie ukończyło trzeciego roku życia.

Umowa dla babci

Dokładne zasady ureguluje nowa ustawa. To świadczenie ma być kolejnym wsparciem dla rodzin związanym z opieką nad dzieckiem.

Osoby, którym świadczenie zostanie przyznane same będą mogły zadecydować w jaki sposób je wydać. Można nim będzie opłacić pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub zatrudnić fachową nianię.

Istotną rolę może tu także odgrywać babcia. Stąd też nazwa świadczenia tzw. babciowe. Aby jednak pieniądze trafiły do seniorki musi być podpisana umowa o pracę lub umowy cywilnej prawnej.

Cel świadczenia

To świadczenie, które będzie wypłacać ZUS to odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Ma ożywić te sektory gospodarki, w których głównie zatrudnione są młode mamy. Ta pomoc ma zmotywować także rodziny do posiadania większej liczby dzieci. Pomoc trafi do rodziców dzieci, które nie ukończyły 3. roku życia. Pieniądze wydane zostaną na opiekę nad nimi.

