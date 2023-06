Te witaminy warto brać latem! Na co mają wpływ i co się dzieje z organizmem, gdy mamy ich za mało? mfred

Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Trzeba je dostarczać organizmowi przez okrągły rok, także latem. Witaminy, czyli niskocząsteczkowe związki organiczne przyczyniają się do prawidłowego przebiegu wielu procesów metabolicznych. Są dostarczane razem z pożywieniem. Bez tych substancji niemożliwa jest harmonijna praca całego organizmu. Witaminy trzeba spożywać przez okrągły rok. Zobacz, co się dzieje z organizmem, gdy zabraknie którejś z nich.