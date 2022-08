Te zabawki z PRL-u były hitem! Znamy ich aktualne ceny! Wciąż są na nie chętni. Masz je w domu?

Zabawki w PRL cieszyły się dużą popularnością. Zobacz, jakie uwielbiały dzieci

Kultowe zabawki z czasów PRL

Czasy powojenne kojarzą się nieodmiennie z większą biedą, a zatem i mniejszą ilością zabawek. Dla dziecka jedna zabawka była prawdziwym skarbem, czego obecnie nie da się zrozumieć tak dobrze jak kiedyś. Nic więc dziwnego, że konkretne zabawki zyskały miano kultowych, co też przyczyniło się do tego, że obecnie można znaleźć bardziej... współczesne adaptacje zabawek z czasów PRL-u. W szczególności te dla najmłodszych cechowały się charakterystycznym ubarwieniem. Kolorystyka zabawek miała zajmować uwagę dziecka. To znakomicie robiły znane blaszane bączki, „wańki-wstańki” oraz pluszowe misie. Jednak te ostatnie nie były miękkie jak dzisiaj. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że były one wypełniane trocinami.