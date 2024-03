Teraz każdy może otrzymać dodatkowe 400 zł od ZUS. Musisz spełnić ten warunek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowy program wsparcia dla rodziców małych dzieci, oferując dodatkowe 400 zł miesięcznie na opłatę za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To świetna wiadomość dla tych, którzy potrzebują wsparcia w pokryciu kosztów opieki nad najmłodszymi. Sprawdź, czy i Ty możesz skorzystać z tej formy pomocy.

Nowa forma wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi

Nowy program ZUS to odpowiedź na potrzeby rodzin z małymi dziećmi, którzy chcą zapewnić im opiekę na poziomie, ale borykają się z trudnościami finansowymi. Dzięki dodatkowym 400 zł miesięcznie, możliwe staje się łatwiejsze pokrycie kosztów związanych z opieką nad maluchami, co przekłada się na lepszą jakość życia całej rodziny. Sprawdź, czy spełniasz kryteria, aby skorzystać z tego wsparcia!

Dofinansowanie pobytu w żłobku. Kto ma szansę na pomoc?

Osoba starająca się o wsparcie nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Nowy program ZUS to doskonała szansa dla rodziców dzieci do lat 3 na uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 400 zł miesięcznie, można łatwiej pokryć koszty związane z opieką nad maluchem. Warto skorzystać z tej możliwości, spełniając prosty warunek - nie otrzymując jednocześnie RKO na to dziecko.