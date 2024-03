Teraz większa grupa seniorów dostanie dodatek 500 zł miesięcznie. Trzeba złożyć ten wniosek

Więcej seniorów kwalifikuje się do świadczenia

Dotychczasowe limity dochodów, które uprawniały do otrzymania dodatku "500 plus dla seniorów", zostały podniesione dzięki ostatniej waloryzacji rent i emerytur. Teraz osoby, których emerytury lub renty nie przekraczają wartości 2 tys. 419,33 zł, mogą ubiegać się o to wsparcie.

Zmiany w progach dochodowych

Nie tylko próg dochodowy umożliwiający otrzymanie dodatkowego wsparcia został zwiększony, ale także limit umożliwiający dostanie maksymalnej kwoty świadczenia. Obecnie wynosi on 1 tys. 919,33 zł. To oznacza, że osoby, których dochody sytuują się pomiędzy tym limitem a 2 tys. 419,33 zł, mogą otrzymać pełną kwotę wsparcia.

Podniesienie limitów dochodów uprawniających do otrzymania dodatku "500 plus dla seniorów" otwiera drogę do większego wsparcia finansowego dla szerokiej grupy osób w wieku emerytalnym. Składając odpowiedni wniosek w ZUS, można sprawdzić swoje uprawnienia i zyskać dodatkowe środki na poprawę jakości życia. Nie zwlekaj - sprawdź swoje możliwości i ubiegaj się o to świadczenie już dziś.