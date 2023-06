Tłumy w Kamionkach. Sezon rozpoczęty... na długo przed sezonem [zdjęcia]

Wiele osób w długi weekend wypoczywało w długi weekend w Kamionkach pod Toruniem. Ośrodek funkcjonował jak w szczycie sezonu. Tłoczno było też na innych plażach.

W Kamionkach oficjalne otwarcie sezonu nad jeziorem Kamionkowskim zaplanowano na pierwszy wakacyjny weekend, a dokładnie - na sobotę 24 czerwca. W praktyce wystartował on sporo wcześniej. Stało się tak w długi czerwcowy weekend.

Wypoczynek w Kamionkach: ile i za co trzeba tu zapłacić?

Tłum plażowiczów pojawił się w Kamionkach zwłaszcza pierwszego dnia, czyli w Boże Ciało: w czwartek 8 czerwca. Nad jeziorem wypoczywały setki osób. Nie brakowało kąpiących się. Woda jak na początek czerwca była dość ciepła. Spore kolejki ustawiały się do barów. Mocno zapełniony był parking przy wjeździe do ośrodka. Sytuacja wyglądała więc w Kamionkach tak jak w szczycie sezonu wakacyjnego. Dodajmy, że to największe kąpielisko w okolicy Torunia. Gdy pogoda dopisuje, to tu pojawia się nad wodą najwięcej osób.

Chociaż sezon jeszcze oficjalnie się nie zaczął, to w Kamionkach już w długi weekend obowiązują opłaty za wejście na plażę. Wstęp kosztuje 12 złotych. Za darmo wchodzą tylko dzieci do siódmego roku życia. Opłaty pobierane są od godziny 10 do około godziny 17. Postój na parkingu przy wjeździe do ośrodka kosztuje 1o złotych od samochodu. Takie opłaty mają obowiązywać w Kamionkach przez cały sezon. - W czwartek frekwencja była świetna - usłyszeliśmy od osób sprzątających plażę .- Oby tak było przez cały sezon. W piątek ludzi na plaży było już mniej. Zobaczymy, ile osób pojawi się w końcówce weekendu, bo nie ma już takiego upału jak w czwartek.

Jak wspomnieliśmy, w Kamionkach na pełnych obrotach funkcjonują już bary. Co i za ile w nich kupimy? Porcja frytek kosztuje 12 złotych. Podobnie hot dog. Średnia zapiekanka czy hamburger - 15 złotych. Zestawy obiadowe - od 32 do 37 złotych. Duży jest wybór lodów.

Przypomnijmy, że plażę w Kamionkach dzierżawi od Urzędu Gminy Łysomice prywatny przedsiębiorca. To on ustala ceny wstępu, w zamian musi utrzymać w czystości teren nad jeziorem. Gmina prowadzi za to inwestycje i remonty na plaży. Na oficjalny początek sezonu ma być gotowy budynek z pomieszczeniami dla policji i ratowników oraz z toaletami i tarasem widokowym. Powstaje przy wejściu na plażę od strony zachodniej.

Zalesie, Józefowo, Mirakowo, Chełmża, Osiek: sezon rozpoczął się przed... sezonem

Nie tylko w Kamionkach w długi weekend pojawiło się wielu plażowiczów. Podobnie jest w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim. Tu za wstęp na plażę jest darmowy. Płacić trzeba za parking na terenie ośrodka - w zależności od długości postoju. Także w Zalesiu działa już bar. Tu za porcję frytek trzeba zapłacić 10 złotych. Generalnie jest ciut taniej niż w barach w Kamionkach.

Oficjalnie sezon w Zalesiu rozpocznie się w sobotę 24 czerwca. Plażą w tym miejscu bezpośrednio zarządza Urząd Gminy Chełmża. Jak już informowaliśmy w "Nowościach", najwcześniej, bo 15 czerwca oficjalnie rozpocznie się sezon w Chełmży, oczywiście nad jeziorem Chełmżyńskim. Wstęp na plażę będzie bezpłatny. W sobotę 24 czerwca zacznie się sezon na strzeżonym kąpielisku w Józefowie w gminie Lubicz. Podobnie będzie w Osieku nad Wisłą. Tu na plaży nie będzie ratowników. Urząd Gminy Obrowo zadbał za to za infrastrukturę nad jeziorem - pojawiło się sporo nowych elementów. Pod koniec czerwca sezon rozpocznie się też w ośrodku "Grot" w Mirakowie, także nad jeziorem Chełmżyńskim. Również w Chełmży, Józefowie, Osieku i Mirakowie sporo osób wypoczywa nad wodą już w ten weekend - nie czekając na oficjalne inauguracje.