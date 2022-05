"To będzie armagedon" - mówią kierowcy. Czy czeka nas paraliż komunikacyjny Torunia? Remonty w kilku miejscach!

Pierwsze zmiany w organizacji ruchu w Toruniu weszły w życie już w sobotę

Remont w samym centrum Torunia

To jednak nie najgorsze, co nas czeka. W sobotę, 21 maja zmieni się organizacja ruchu na jednym z najważniejszych skrzyżowań w mieście — placu NOT. Kierowcy, uzbrójcie się w cierpliwość i przygotujcie na utrudnienia. Zamknięta będzie al. Solidarności. Nie wjedziemy też w Szosę Chełmińską – ani od strony Czerwonej Drogi, ani od Odrodzenia. Z kolei jadąc Szosą Chełmińską, będziemy mogli skręcić tylko w prawo – w stronę Bydgoskiego. Niemożliwa będzie jazda na wprost ani skręt w lewo, w Odrodzenia. Co jednak najgorsze, w rejonie skrzyżowania ruch ulicą Odrodzenia i Czerwoną Drogą będzie odbywał się tylko po północnej jezdni, po jednym pasie w każdą stronę.