To był dobry rok dla wioślarzy AZS-u UMK Toruń (rozmowa)

W jakiej kondycji kończy rok sekcja wioślarska w AZS-ie UMK? Ten poolimpijski rok był dla nas bardzo dobry. Zwieńczeniem ciężkiej pracy zarówno zawodników, jak i szkoleniowców oraz działaczy był złoty medal mistrzostw świata, wywalczony przez czwórkę podwójną, w której płynął Mirosław Ziętarski. Mieliśmy też dużo sukcesów w niższych kategoriach. Widać to po punktacji we współzawodnictwie dzieci i młodzieży, w której notujemy stały postęp, liczbie medali w najważniejszych imprezach krajowych, jak i klubowej punktacji ogólnej, w której w tym roku awansowaliśmy na drugie miejsce.

Przeciętny sezon miała za to wicemistrzyni olimpijska Katarzyna Zillmann. Było trochę zawirowań zdrowotnych i kadrowych. Skończyło się tym, że pływa w nowej osadzie i nowym trenerem...

Na szczęście był to sezon poolimpijski. Bardzo często wówczas są wprowadzane zmiany w składach osad. Ten rok był trochę stracony dla ekipy tych zawodniczek. Czy zmiana osady z czwórki na dwójkę z grudziądzanką Martą Wieliczko będzie dla Kasi korzystna - tego w tej chwili nie wiem. Na pewno Kuba Urban jest świetnym fachowcem, ale często tak bywa, że formuła współpracy się zużywa i potrzebne są zmiany. Wiem, że dziewczyny są zdeterminowane. Tkwi w nich potencjał, trafiły teraz do znakomitego trenera, wspomnianego Olka Wojciechowskiego. Do igrzysk jest sporo czasu, na ich korzyść działa też to, że z przyszłorocznych mistrzostw świata awans do Paryża wywalczy w tej konkurencji aż 11 osad.