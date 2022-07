To był wyścig jednej Królewny - Agnieszki Skalniak - Sójki

Pierwszy etap liczył 111-kilometrowy, ze startem i metą w Golubiu-Dobrzyniu. Zawodniczki miały do pokonania pięć 22-kilometrowych rund. Przez pierwsze trzy z nich peleton jechał dość ospale, ożywiając się jedynie na chwilę przy okazji premii.

Decydujące momenty miały miejsce na czwartym kółku. Wówczas na atak zdecydowała się Ukrainka Olga Shekel, do której szybko doskoczyła Agnieszka Skalniak - Sójka (ATOM Deweloper Posciellux.pl Wrocław). Obie kolarki udanie współpracowały aż do mety, mając przeważnie przewagę około minuty nad peletonem. Ostatecznie lepszym finiszem popisała się Skalniak, a peleton przyjechał z 55 sekundami straty. Trzecia była Ksenia Fiedotowa ze Lwowa, a najlepsza z zawodniczek Pacifiku Toruń Dorota Przęzak - dziewiąta.

Drugi etap (126 km wokół Golubia, z metą pod zamkiem) był popisem zespołu ATOM Deweloper Posciellux.pl Wrocław. Jego zawodniczki całkowicie kontrolowały przebieg wydarzeń na trasie, nie pozwalając na ucieczki i pilnując swojej liderki. A ta dodatkowo punktowała na premiach i zwiększała przewagę. Wszystkie próby ucieczek (m. in. Karoliny Karasiewicz z Pacificu w końcówce) były błyskawicznie likwidowane. Jakby tego było mało, wrocławianki świetnie rozprowadziły Skalniak - Sójkę przed metą i ta wygrała finisz przed Fiedotową i Martą Jaskulską z reprezentacji Polski. Z zawodniczek Pacificu tym razem najwyżej sklasyfikowano Natalię Krześlak (7. miejsce).