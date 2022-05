To jedyne takie miejsce w Toruniu. "Niecukiernia" Fit Cake serwuje słodkości bez cukru, bez glutenu i keto Sara Watrak

Iwona Araszewska pracuje w Fit Cake'u, gdzie codziennie możemy kupić pyszne ciasta bez cukru i bez glutenu Grzegorz Olkowski

„Celiakia? A co to?” - to pytanie chorzy na chorobę trzewną słyszą nagminnie. Podobnie jak szkodliwe sformułowania: „Troszkę glutenu ci nie zaszkodzi” albo „A nie możesz tych śladowych ilości wybrać łyżeczką?”. Dla osób, które do końca życia muszą przestrzegać ścisłej diety bezglutenowej, jedzenie na mieście stanowi prawdziwe wyzwanie. W Toruniu mogą to zrobić tylko w jednym miejscu.