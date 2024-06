To już 30 lat od wypadku... Per Jonsson chce jesienią przyjechać do Torunia. Powstaje też film!

- Chcemy pokazać historie, które nie są znane, w tym z życia prywatnego Pera, a także z czasów, gdy jako młody chłopak zaczynał jeździć na żużlu. Ludzie o wielu rzeczach nie wiedzą, a sam Per w wielu tematach też nie był nigdy specjalnie wylewny. W filmie pojawi się natomiast właśnie sporo takich historii, które dotąd znane nie były. Obecnie Per czuje się nieźle. Trudniejszy był dla niego ubiegły rok, przechodził m.in. operację, nie mógł się ruszyć z domu. Teraz zaczął znowu normalnie funkcjonować, oczywiście jak na swoje możliwości. Nasza wizyta u niego miała chyba dobry wpływ - zaczęliśmy mu mówić o pomyśle na film i da się zauważyć, że to jest dla niego coś pozytywnego. Widzę, że Per mocno się tym interesuje i ma już plany odnośnie przyjazdu we wrześniu do Torunia. Na tyle, na ile może, pozostaje aktywny. Nie poszedł w stronę bycia zgorzkniałym z powodu tego, że spotkała go taka tragedia. To też jest ważne - podkreśla Gajewski.