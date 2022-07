To już 6 lat jadłodzielni w Toruniu! Fenomen w skali kraju. Co się udało, a co jeszcze nie?

"Fenomen w skali kraju" - te słowa w odniesieniu do jadłodzielni w Toruniu nie są żadna przesadą. 8 sierpnia 2016 roku społecznicy otworzyli pierwszą jadłodzielnię w Toruniu - na targowisku Manhattan na Rubinkowie. Była to jednocześnie jedna z pierwszych jadłodzielni w Polsce. Wcześniej, w maju 2016 roku, działać zaczęły takie punkty w Warszawie.

Już to pionierstwo torunian godne było uznania. Dziś, po 6 latach, najważniejszym jest to, że cała idea ratowania żywności w Toruniu rozwinęła się i rozwija nadal. Działa już 6 jadłodzielni (pięć w samym mieście i jedna w Lubiczu), a otwarcie kolejnej planowane jest na Wrzosach lub Jarze. Torunianie natomiast swoim doświadczeniem wielokrotnie służyli społecznikom z innych miast.

Szafy z lodówkami to jednak nie wszystko. Ruch Foodsharing Toruń (ratowania żywności) to także dziesiątki zaangażowanych przez te lata wolontariuszy i mnóstwo towarzyszących akcji w duchu Zero Waste. Tutaj kłaniają się np. warsztaty gotowania bez marnowania, zbieranie takich przepisów kulinarnych, edukacja najmłodszych, angażowanie firm czy restauratorów.