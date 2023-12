To już ostatnia chwila, aby wykorzystać nowy urlop w 2023. Jeśli tego nie zrobisz, to go stracisz

Ostatni moment na wykorzystanie urlopu

Nie tylko tradycyjny urlop wypoczynkowy ma swoje ograniczenia czasowe. Według nowych przepisów, pracownicy mają czas do 30 września następnego roku kalendarzowego na wykorzystanie tego prawa. To jednak nie wszystko – istnieją nowe dni wolne, które warto wykorzystać, zanim przejdą w niebyt.

Weź urlop po stracisz

Eksperci z Grant Thornton przypominają o trzech nowych rodzajach urlopów, które zyskaliśmy w wyniku kwietniowej nowelizacji. To dwa dni wolne z tytułu działania siły wyższej, pięć dni urlopu opiekuńczego oraz dwa dni opieki nad dziećmi do 14. roku życia. To ostatni dzwonek, aby czerpać korzyści z tych dodatkowych dni urlopowych.