To już pewne! Babciowe wyniesie nawet 1500 złotych. Program "Aktywny rodzic" został przyjęty przez Sejm!

- Jeśli mama, która pójdzie do pracy i będzie zarabiać nawet płacę minimalną - to biorąc to 1500 zł na opiekę, dołoży się i tak do finansów publicznych (…) Tu wygrywają wszyscy: kobiety, które chcą pójść do pracy, dzieci, które będą miały opiekę, babcie, które poczują się docenione. Równocześnie nie stracą na tym finanse publiczne - tak rok temu zapowiadał premier Donald Tusk.